POL-CUX: Seniorin bei Verkehrsunfall in Bad Bederkesa schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Mittwoch (11.12.2024) ereignete sich um 16:40 Uhr auf der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau aus Bad Bederkesa verletzt wurde. Diese nutzte eine Querungshilfe an der Einmündung zur Holzurburger Straße, um über diese zu gelangen, als eine 33-jährige aus Neuenkirchen mit ihrem PKW Opel von der Mattenburger Straße in die Holzurbuger Straße einbiegen wollte. Durch den Unfall wurde die Seniorin am Arm und am Kopf schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Fahrzeugführerin gab an, dass Sie durch ein anderes Fahrzeug geblendet wurde und daher die Seniorin übersehen hatte.

