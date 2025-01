Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hildburghausen (ots)

Am 04.01.2025 befuhr gegen 13:00 Uhr eine 68-jährige Pkw Fahrerin die L 1134 von Hildburghausen in Richtung Gerhardsgereuth. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Pkw entstand wirtschaflicher Totalschaden.

