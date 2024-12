Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Wahlstedt (ots)

Am Montag (02.12.2024) ist es in Wahlstedt zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten zwei unbekannte Täter um 17:41 Uhr gewaltsam das Wohnhaus im Birkenweg und wurden dabei videografiert.

Die Täter werden als männlich beschrieben und trugen zur Tatzeit helle Mützen sowie Handschuhe.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes in Wahlstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

