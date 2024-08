Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall im Kreuzungsbereich - Mofafahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Dorsten wollte im Bereich der Kreuzung Münsterstraße/Sythener Straße nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Mofafahrer aus Haltern am See.

Der Unfall passierte am Dienstagabend um 18:00 Uhr. Beide Verkehrsteilnehmer waren auf der Münsterstraße in Richtung Haltern am See unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rollerfahrer rechts im Bereich des Seitenstreifens.

Der Autofahrer bog nach rechts in Richtung A43 ab, dabei kam es zur Kollision.

Der 65-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Der Roller musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell