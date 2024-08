POL-RE: Marl: Porsche gestohlen

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag (kurz vor Mitternacht) in ein Ladenlokal an der Herner Straße ein. Das Sicherheitssystem des Ladens hatte den Einbruch an das Handy des Inhabers gemeldet. Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster auf die Verkaufsfläche. Der Einbrecher nahm diverse Flaschen Alkohol aus dem Geschäft mit. Auf den Kameraaufnahmen ist lediglich ...

