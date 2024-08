Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch in Ladenlokal - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag (kurz vor Mitternacht) in ein Ladenlokal an der Herner Straße ein. Das Sicherheitssystem des Ladens hatte den Einbruch an das Handy des Inhabers gemeldet. Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster auf die Verkaufsfläche.

Der Einbrecher nahm diverse Flaschen Alkohol aus dem Geschäft mit. Auf den Kameraaufnahmen ist lediglich eine vermummte Person zu erkennen, die einen Pullover und Handschuhe trägt. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell