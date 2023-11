Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachschaden

Landkreis Gotha (ots)

Offenbar wegen der Farben Gelb und Schwarz entfernte ein Mann Kabelbrücken von einer Baustelle in einer Ortslage. Der Mann ist überzeugter Fußballfan eines Vereines mit den Vereinsfarben Blau und Weiß. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören. Durch das Entfernen der Brücken entstand in der weiteren Folge ein Sachschaden an den Kabeln sowie den Kabelbrücken selbst in Höhe von circa 6.500 Euro. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

