POL-RE: Bottrop: Betrug im Freizeitpark - Polizei sucht Frau mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein Autofahrer aus Dülmen verlor in der Nacht zu Sonntag die Kontrolle über sein Auto. Er prallte gegen einen Baum, anschließend überschlug sich das Auto. Die beiden Insassen mussten mit leichten Verletzungen behandelt werden. Außerdem entstand Schaden an einem geparkten Fahrzeug. Der 55-jährige Fahrer war am Sonntagmorgen (02:30 Uhr) auf ...

