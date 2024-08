Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger mit Fotos nach Ladendiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am 06. Juni des laufenden Jahres mehrere Packungen Parfüm aus einer Parfümerie an der Hochstraße. Er steckte ca. zwölf Parfüms in eine Tasche und lief aus dem Ladenlokal.

Der Tatverdächtige wurde von Videokameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/143073

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweistelefon: 0800 2361 111.

