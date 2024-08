Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Dorsten/Marl/Haltern am See: Daniel Sühling leitet die Polizeiinspektion West in Bottrop

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Polizeioberrat Daniel Sühling ist der neue Leiter der Polizeiinspektion 1 (West) in Bottrop und damit als Regionalbeauftragter zuständig für die Städte Bottrop, Gladbeck, Marl, Haltern am See und Dorsten. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßte den 48-Jährigen jetzt in Recklinghausen. "Mit Herrn Sühling wird ein erfahrener Polizeibeamter die Leitung der Polizeiinspektion West antreten. Nach 29 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei hat er viele Erfahrungen gesammelt und seine Führungsstärke bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er wird in den Kommunen ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Sicherheit sein", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Seit 1995 arbeitet Daniel Sühling bei der Polizei. Nach mehreren Jahren im Streifendienst in Köln und ersten Führungserfahrungen als Dienstgruppenleiter hat in unterschiedlichen Behörden in Führungsfunktionen gearbeitet. Aus der Kreisbehörde Borken wechselte er im August 2024 ins Polizeipräsidium Recklinghausen. "Mit der Leitung der Polizeiinspektion 1 werde ich eine spannende neue Aufgabe antreten. Nahezu 400.000 Menschen verlassen sich auf die professionelle Arbeit der Polizei. Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst und freue mich darauf, meinen Teil beizutragen. Als Regionalbeauftragter gehört es ebenfalls zu meiner Arbeit, vertrauensvoll und konstruktiv mit den Städten, kommunalen Gremien und Institutionen zusammenzuarbeiten.", betont Daniel Sühling.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell