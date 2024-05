Polizei Mettmann

POL-ME: 64-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2405076

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 23. Mai 2024, stürzte ein 64-Jähriger mit seinem Pedelec auf einem Schotterweg in Monheim am Rhein und wurde schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Deutscher mit seinem Pedelec den mit Schotter ausgelegten Heilerberg, aus Richtung eines dort gelegenen Reiterhofes kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

