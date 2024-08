Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Oer-Erkenschwick: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Samstagmittag (11:50 Uhr - 12:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Wittener Straße ein. Zunächst versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln, dann warfen sie es mit einem Stein ein. Als die Täter mit unbekannter Beute flüchten wollten, kehrte die 75- jährige Bewohnerin des Hauses zurück und konnte einen mutmaßlichen Täter im Bereich einer Hecke in der Nähe des Einstieges wahrnehmen. Als sie den Mann ansprach, flüchtete dieser.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Gestalt - ca. 175cm groß - dunklere Hautfarbe - dunkel gekleidet - trug eine Maske, welche den Mund und die Nase bedeckten

Oer-Erkenschwick:

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 2.August (14:00 Uhr) bis zum 11. August (00:30 Uhr)die Haustür eines Einfamilienhauses an der Hügelstraße aufzuhebeln.

In das Objekt gelangten die Unbekannten nicht.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell