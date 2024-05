POL-SI: 27-Jährigen bei Strategischer Fahndung mit Alkohol am Steuer erwischt - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots) - Die Strategische Fahndung der Polizei in der Siegener Innenstadt läuft nun seit einer Woche. Einige Fälle wurden bereits in der Presse berichtet. Am gestrigen Dienstag (28. Mai) liefen trotz einer Eilversammlung in Siegen, für die zahlreiche Polizeikräfte abgestellt waren, die Maßnahmen weiter. So wurden gestern insgesamt 46 Personen und ...

mehr