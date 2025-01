POL-SU: Einbruch in die Sakristei von Sankt Matthäus

Troisdorf (ots) - Betrüger haben am Mittwoch (29. Januar) eine ältere Frau in Troisdorf um Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro gebracht. Mit der Masche "Falsche Polizisten am Telefon" riefen abwechselnd eine Frau und ein Mann siebenmal bei der Seniorin an und gaben sich als Beamte der Polizei Bonn aus. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft laufe ein Einsatz ...

