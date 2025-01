Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogenhändler festgenommen - 55-Jähriger in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Seit November 2024 ermittelte das Kriminalkommissariat 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis verdeckt wegen Drogenhandels. Im Visier stand ein 55-jähriger Siegburger, der der Polizei bereits bekannt war. Hinweise deuteten darauf hin, dass er ein "Drogentaxi" betrieb und Drogen auf Bestellung lieferte. Die verdeckten Ermittlungen bestätigten den Verdacht gegen ihn.

Am Dienstag (28. Januar) vollstreckten die Polizeibeamten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Siegburg, Troisdorf und Niederkassel. An dem Einsatz beteiligten sich Polizisten des Rhein-Sieg-Kreises und Drogenspürhunde. Sie nahmen den Verdächtigen fest und beschlagnahmten eine erhebliche Menge illegaler Drogen: ½ kg Heroin, rund 1,7 kg Kokain und etwa 1,2 kg Amphetamin. Zudem fanden sie synthetische Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Noch am selben Tag führten sie den 55-Jährigen einer Ermittlungsrichterin in Siegburg vor. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl, weshalb der Tatverdächtige sich in Untersuchungshaft befindet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell