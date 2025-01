POL-SU: Bandendiebstahl - Drei Verdächtige gefasst

Sankt Augustin (ots) - Am Montag (27. Januar) wurden in Sankt Augustin bei einem Verkehrsunfall zwei Motorradfahrende leicht verletzt. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Mann auf seinem Motorrad mit einem 19 Jahre alten Beifahrer über den Holzweg. Vor den beiden fuhr in gleicher Richtung ein 77 Jahre alter Autofahrer. In Höhe der Einmündung der Straße "Pleiser Dreieck" musste der Senior seinen Opel anhalten, um ...

