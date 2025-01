Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Motorradfahrer verletzt/ Unfallhergang unklar

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (27. Januar) wurden in Sankt Augustin bei einem Verkehrsunfall zwei Motorradfahrende leicht verletzt. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Mann auf seinem Motorrad mit einem 19 Jahre alten Beifahrer über den Holzweg. Vor den beiden fuhr in gleicher Richtung ein 77 Jahre alter Autofahrer. In Höhe der Einmündung der Straße "Pleiser Dreieck" musste der Senior seinen Opel anhalten, um entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Dann kam es zur Kollision mit dem dahinter befindlichen Motorrad. Die Triumph kippte zur Seite und die beiden Kradfahrer kamen zu Fall, wobei sie leicht verletzt wurden. Rettungswagen brachten die Männer zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Angaben zum Unfallhergang der Zweiradfahrer, des Autofahrers und dessen Beifahrern waren widersprüchlich. Während die beiden Verletzten den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber äußerten, das Auto habe zurückgesetzt, um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu machen, gaben die Pkw-Insassen an, das Auto sei zwar ein kleines Stück zurückgerollt, aber letztlich sei das Motorrad hinten aufgefahren. Die Klärung des Unfallhergangs ist nun Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter 02241 541-3321. Der 77-Jährige muss sich im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

