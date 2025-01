Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrt mit 2,4 Promille endet im Graben

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26. Januar) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Gegen 02:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw im Straßengraben neben der Bundesstraße 507 (B 507). Ein 33 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Ford offenbar aus Richtung Neunkirchen kommend in Richtung Pohlhausen unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Raiffeisenstraße kam der in Neunkirchen-Seelscheid wohnhafte Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach etwa 40 Metern im Graben zum Stehen. Aufgrund des matschigen Untergrunds gelang es dem Verunfallten nicht, wieder aus dem Graben herauszufahren. Bei den Versuchen wieder auf die Straße zu gelangen, fuhr sich der Transit immer weiter im Schlamm fest. So fanden die eingesetzten Polizeibeamten den 33-Jährigen in seinem Pkw sitzend vor. Dabei fiel auch deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Neunkirchen-Seelscheider wurde daher zur nächsten Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. In der Zwischenzeit wurde der Ford, an dem ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro entstand, durch ein geeignetes Unternehmen abgeschleppt. Der Ford-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell