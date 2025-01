POL-SU: Blutprobe und Identitätsfeststellung nach mehreren Verkehrsdelikten

Ruppichteroth (ots) - In der Herrnsteinstraße in Ruppichteroth-Winterscheid ereignete sich ein Einbruch, bei dem die Täter Goldschmuck erbeuteten. Der genaue Wert der Beute ist nicht bekannt. Die Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses waren am Mittwoch (22. Januar) den ganzen Tag über abwesend und kehrten erst gegen 23.30 Uhr zurück. In dieser Zeitspanne nutzten die Einbrecher die Gelegenheit, um über den ...

