Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Raub mit Messer + Widerstand nach Beleidigung + Roller verfolgt + Einbrüche + Serie von Autoaufbrüchen

Gießen (ots)

Gießen: Raub mit Messer

Drei bislang unbekannte Männer raubten am Samstag (9.11.) einen 30-Jährigen in der Grünberger Straße aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Unbekannten ihrem Opfer in Höhe der Hausnummer 34, gegenüber einem asiatischen Schnellimbiss. Einer schlug dem Mann sofort ins Gesicht, mit einem Taschenmesser in der Hand untermauerte er seine Drohung. Mit Bargeld flohen die Räuber. Ihr Opfer erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Die Kriminellen wurden alle 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Alle hatten eine schwarze Hautfarbe, sprachen gebrochenes Englisch und waren jeweils komplett schwarz gekleidet. Ein Beteiligter konnte darüber hinaus als etwa 180 cm groß beschrieben werden. Er trug eine gepolsterte, engmaschige Steppjacke, eine Wollmütze und darüber eine Kapuze eines Kapuzenpullovers. Der Raub soll sich zwischen Mitternacht und 1 Uhr ereignet haben, eine genauere Tatzeit ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat den Raub beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Männer machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Widerstand nach Beleidigung

Am Freitag (8.11.) gegen 23.50 Uhr sprang ein 26-Jähriger am Kirchenplatz vor einen Streifenwagen der Polizei. Den darinsitzenden Beamten zeigte der Mann den Mittelfinger und beleidigte sie zudem verbal. Im Rahmen der nun folgenden Kontrolle leistete der aus Eritrea stammende Mann Widerstand. Er schlug und trat nach den Beamten, es wurde niemand verletzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Angreifer ein.

Pohlheim: Roller verfolgt

Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fiel am späten Samstag (9.11.) ein Roller in Pohlheim auf. In der Wilhelmstraße in Watzenborn-Steinberg wollten sie das Zweirad gegen 23.50 Uhr stoppen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete vor der Streife. Die Beamten verfolgten den Rollerfahrer durch den Ort, im Rahmen der Versuche, den Roller zu stoppen, fuhr der Rollerfahrer gegen den Streifenwagen. Trotz der Kollision setzte er seine Fahrt fort. In der Gießener Straße konnte die Streife den Roller schließlich stoppen. Es kam der Verdacht auf, dass der 54-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Daher wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Gegen ihn leiteten sie zudem ein Strafverfahren ein. Der Schaden am Streifenwagen beträgt etwa 1.200 Euro.

Gießen: Einbruch in Juwelier

Zwischen 6.30 Uhr und 6.55 Uhr zerstörte ein Unbekannter heute Morgen die Glasfront eines Juweliers im Asterweg. Aus der Auslage klaute er diverse Schmuckstücke. Er entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: In Geschäft eingestiegen

In einen Laden für Tierfutter und Zubehör brach ein Unbekannter zwischen Freitag, 19.25 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr ein. Dazu brach er ein Fenster des Gebäudes im Rothweg auf. Nach dem Einbruch flüchtete der Kriminelle unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: In Getränkemarkt eingedrungen

Ein Getränkemarkt in Launsbach war am Wochenende das Ziel eines Einbrechers. Zwischen Freitagabend und heute Morgen brach er ein Fenster des Ladens im Lahnbergsweg auf und klaute aus dem Inneren Leergut. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Serie von Autoaufbrüchen

Mehrere Autoaufbrüche in Rodheim-Bieber und Vetzberg beschäftigen aktuell die Ermittler der Polizei. Alle Aufbrüche ereigneten sich zwischen Donnerstagabend (7.11.) und Freitagmorgen. Im Bereich Hof Schmitte schlug ein Unbekannter mehrere Scheiben eines Mercedes ein. Aus dem schwarzen GLB klaute er Bargeld und Werkzeug. Eine Sonnenbrille aus einem BMW klaute ein Unbekannter im Talweg. Hierzu schlug er ebenfalls eine Scheibe ein. Der Unbekannte schlug vermutlich am Freitag gegen 2.20 Uhr zu. In der Straße Am Holzapfelbaum machte sich ein Autoaufbrecher an einem Porsche zu schaffen. Ebenfalls zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen klauten er nach Einschlagen einer Scheibe zwei Brillen aus dem weißen 911er. Ein dortiger Citroen wurde ebenso durchsucht, mitgenommen wurde nichts daraus. Einen weiteren BMW knackte ein Krimineller in der Gießener Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts aus dem Auto mit. In der Burgstraße brach ein Dieb einen A6 auf. Aus dem Audi fehlt ebenfalls nichts.

Die Ermittler prüfen, ob die Fälle zusammenhängen. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Bereich der Tatorte aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell