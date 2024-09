Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Drakenburg - Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Nienburg/Drakenburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.09.2024, erstatteten zwei Personen Anzeige bei der Polizei in Nienburg, nachdem bislang unbekannte Täter Wertsachen aus ihren PKW gestohlen hatten.

In der Zeit von 7.20 bis 12 Uhr wurde die Fahrerscheibe aus einem an der Waldstraße in Nienburg abgestellten schwarzen Audi eingeschlagen und ein Portemonnaie einer 26-jährigen Liebenauerin gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

In der Zeit von 18.30 bis 18.45 Uhr parkte eine 59-jährige Frau aus Bispingen ihren weißen Volvo an dem Blumenfeld am Schwarzen Weg in Drakenburg, ohne diesen abzuschließen. Als sie vom Blumenfeld zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Handtasche inklusive Geldbörse und eine Strickjacke aus dem Fahrzeug fehlten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

