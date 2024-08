Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (21.08.2024) stahlen Unbekannte in der Zeit von 20:25 Uhr bis 22 Uhr einen E-Scooter in der Georg-Heieck-Straße. Der Roller war zu dieser Zeit an einem Baum (nahe Einmündung Robert-Lauth-Straße) angeschlossen abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell