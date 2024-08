POL-PPRP: Betrunken zur Polizei gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.08.2024, gegen 5:30 Uhr) kam es an der Kreuzung Heinigstraße/Sumgaitallee zu einem Unfall mit zwei Autos. Ein 26-Jähriger wollte von der Sumgaitallee nach links in die Heinigstraße abbiegen und stieß mit der entgegenkommenden, ebenfalls 26-jährigen, Autofahrerin zusammen. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von ...

