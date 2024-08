POL-PPRP: Berauschter E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - In Mundenheim wurden in den vergangenen beiden Tagen zwei Roller gestohlen. Am 21.08.2024 in der Zeit von Mitternacht bis ca. 5:30 Uhr wurde ein Roller in der Fürstenstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ein weiterer Roller wurde in der Zeit vom 21.08.2024, 22 Uhr, bis zum 22.08.2024, 1:30 Uhr, in der Weißenburger Straße entwendet. Der Eigentümer fand den beschädigten ...

