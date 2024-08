POL-PPRP: Schlafenden Mann bestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.08.2024, 19:30 Uhr, bis zum 20.08.2024, 12:45 Uhr, stahlen Unbekannte einen Geldbeutel und ein Handy aus einem geparkten Taxi in der Kastanienstraße. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist bislang unklar. Aufbruchspuren konnten an dem Taxi nicht vorgefunden werden. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

