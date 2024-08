POL-PPRP: Bei Farbschmierereien ertappt

Ludwigshafen (ots) - Der 30-jährige Fahrer eines Pritschenwagens wurde am Dienstagmorgen (21.08.2024, gegen 6:30 Uhr) bei einem Unfall in der Saarlandstraße verletzt. Er wollte verbotswidrig in die Pestalozzistraße einbiegen und stieß mit der, in gleicher Richtung neben ihm fahrenden, Straßenbahn zusammen. Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

