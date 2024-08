Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Der 30-jährige Fahrer eines Pritschenwagens wurde am Dienstagmorgen (21.08.2024, gegen 6:30 Uhr) bei einem Unfall in der Saarlandstraße verletzt. Er wollte verbotswidrig in die Pestalozzistraße einbiegen und stieß mit der, in gleicher Richtung neben ihm fahrenden, Straßenbahn zusammen. Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Straßenverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell