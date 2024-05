Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (23.05.2024) überfielen zwei Unbekannte einen Jugendlichen im Nürnberger Westen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 17:10 Uhr auf dem Heimweg in Richtung Plärrer, als ihn zwei Unbekannte in der Fürther Straße in einen Hinterhof zerrten. Dort entwendeten sie seine Umhängetasche sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. ...

