Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Zwei Personen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland wurden am Dienstag, 17. September 2024, 14:50 Uhr, zwei Personen schwer verletzt. Ursächlich war wahrscheinlich ein medizinischer Notfall.

Ein 69-jähriger Mann aus Stadland befuhr mit einem VW die B437 in Richtung Rodenkirchen. In Höhe der Kreuzung in Rodenkircherwurp geriet er zunächst nach links in den Gegenverkehr. Nach dem Gegenlenken kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Unter Nutzung des Grünstreifens fuhr er rechts an - vor der Rotlicht zeigenden Ampel stehenden - Fahrzeugen vorbei und kollidierte zunächst mit einem massiven Wegweiser. Danach kreuzte er die Schweier Straße und kam hier in einem Graben zum Stillstand.

Der 69-jährige Fahrer und seine auf dem Beifahrersitz befindliche, gleichaltrige Ehefrau wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt. Die als schwer verletzt eingestuften Personen wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Weil ihr Fahrzeug nach dem Unfall zu qualmen begann, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste für die Bergung verständigt werden. Danach musste die Fahrbahn noch gereinigt werden, weil aus dem stark beschädigten Fahrzeug Betriebsmittel ausgetreten waren.

