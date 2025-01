Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstellige Summe

Siegburg (ots)

Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen, bei denen sich die Täter am Telefon als Bankmitarbeiter, Familienmitglieder in einer Notlage oder als Polizisten ausgeben. Oftmals kommt es zu allgemeinen Aussagen, die den Betroffenen vorgaukeln, dass es sich beim Anrufer tatsächlich um die richtige Person handelt.

So kam es auch am Donnerstag (23. Januar) zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 36-jährigen Siegburgerin. Gegen 10:00 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf. Der Unbekannte am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Unter dem Vorwand, dass Sicherheitsvorkehrungen an ihrem Konto vorgenommen werden müssen, erhielt er ihre Bankdaten.

Im Anschluss kam es zu zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 17.000 Euro. Der Betrüger gaukelte der Siegburgerin vor, dass es sich lediglich um vorübergehende Abbuchungen handle und sie ihr Geld zurückerhalten werde. Sie müsse die Abbuchungen jedoch noch über ihr Online-Banking bestätigen. Dieser Aufforderung kam sie nach.

Nach dem Telefonat kontaktierte sie telefonisch ihre Hausbank. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass es sich bei dem Anrufer vermutlich um einen Betrüger handelt. Daraufhin erstattete sie Anzeige.

Hinweise der Polizei:

Kommt es zu Anrufen der Polizei, von Bankmitarbeitern oder von angeblicher Verwandtschaft, sollten Sie immer dann misstrauisch werden, wenn das Gegenüber die Herausgabe von Bankdaten, persönlichen Kennwörtern oder Bargeld und Wertgegenständen verlangt. Im Zweifel sollten Sie auflegen. Halten sie Rücksprache über die ihnen bekannten Servicenummern ihrer Bank oder kontaktieren Sie die Polizei über die 110. Weder die echte Polizei, noch ein Bankmitarbeiter würde die Bekanntgabe solch sensibler Daten am Telefon verlangen. (Re)

