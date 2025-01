Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen/Drei Personen leicht verletzt

Windeck (ots)

In Windeck kam es am Dienstag (28. Januar) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 16:30 Uhr fuhr im Ortsteil Herchen-Bahnhof ein 66 Jahre alter Mann aus Richtung Eitorf kommend über die Landesstraße 333 (L 333). Dabei steuerte er ein Fahrzeug zur Beförderung von Menschen mit Behinderung. An der Kreuzung L 333/ An der Realschule/ Landesstraße 312 (L 312) wollte der Mucher nach links auf die L 312 abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden BMW und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Am Steuer des BMW saß ein 74-jähriger Mann aus Waldbröl. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrer und eine in Windeck wohnhafte 24-jährige Beifahrerin des Fords leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von knapp 50.000 Euro. Polizisten nahmen den Unfall vor Ort auf und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. Der 66-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell