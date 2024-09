POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-jähriger Frau aus Güstrow - Ergänzungsmeldung zum mitgeführten Fahrrad

Boizenburg (ots) - Am Nachmittag des 02.09.2024 ereignete sich auf der B 5 in der Nähe von Boizenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstand und drei Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr am Montag der 32-jährige Fahrer eines VW-Transporters gegen 17:30 Uhr die Landesstraße 15 aus Richtung Kuhlenfeld kommend in Richtung Tessin b. Boizenburg. Zeitgleich ...

mehr