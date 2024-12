POL-MI: Fensterscheibe eingeschlagen

Polizei Minden-Lübbecke

(SN) Bisher unbekannte Täter sind am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus an der Portastraße eingebrochen.

Den Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter am Mittwoch eine knapp 70-minütige Abwesenheit der Hausbewohner, um eine Scheibe des Wohnhauses einzuschlagen und so in dieses zu gelangen. Darin durchsuchte man die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchtete unerkannt. Ob sie bei dem Einbruch Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tat dürfte sich zwischen 10.25 Uhr und 11.35 Uhr ereignet haben. Möglicherweise verschafften sich die Unbekannten dazu über angrenzende Gärten Zutritt zu dem zwischen dem Kapellenweg und dem Niedernfeldweg gelegenen Grundstück.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

