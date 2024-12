POL-MI: Eingangstür beschädigt

Hüllhorst (ots) - (TB) Auf der Schnathorster Straße in Holsen touchierte am Dienstag (26.11.) der Fahrer eines Sattelschleppers einen Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Trucker weiter. Demnach befuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer gegen 06:40 Uhr die Straße in Richtung Schathorst, als ihm in der S-Kurve im Bereich der Einmündung "Roter Teich" der Sattelschlepper mit grauer Plane entgegenkam. Hierbei ...

mehr