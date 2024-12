Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Minden (ots)

(TB) Ein polizeilich bekannter Autofahrer entzog sich am Samstagnachmittag einer Verkehrskontrolle. Hierbei flüchtete er teilweise mit hoher Geschwindigkeit und missachtete diverse Rotlicht zeigende Ampeln.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Minden befuhr gegen 14:00 Uhr die Ringstraße stadteinwärts. Hierbei konnten die Beamten auf der Gegenfahrbahn einen BMW beobachten, an dessen Steuer ein Mindener saß, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Eine Nachfahrt war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Kurze Zeit später sichteten weitere Einsatzkräfte das Fahrzeug in der Nähe der Verkehrsbirne. Auf die Haltsignale reagierte der Fahrer nicht, sondern versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Über diverse inner- und außerstädtische Straßen flüchtete der Mann in Richtung Rothenuffeln. Hier sollte der Flüchtende durch eine weitere Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Dem entzog er sich durch ein riskantes Fahrmanöver. Nur durch ihr reaktionsschnelles Handeln konnten die Polizisten dem rasenden Wagen ausweichen. Um anderweitige Gefährdungen auszuschließen, wurde die Verfolgungsfahrt nach rund zwölf Kilometer abgebrochen.

Das flüchtige Fahrzeug wurde am Sonntagmittag abgestellt in der Mindener Innenstadt ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der BMW spurenschonend sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den 20-jährigen Mindener wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

