POL-PDNR: Nach Unfall PKW zurückbelassen

Linz am Rhein (ots) - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagmorgen wollte eine 90-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von einem Gelände einer ortsansässigen Autowerkstatt in Linz, Asbacher Straße, vorwärts ausparken. Irrtümlicherweise hatte sie jedoch den Rückwärtsgang eingelegt. Die Fahrerin fuhr quer über die Asbacher Straße und kollidierte hier mit einem Poller auf dem gegenüberliegenden ...

