POL-PDNR: Missbrauch von Notruf

Buchholz (Westerwald) (ots) - In der Nacht vom 14.06.2024 - 15.06.2024 randalierten bislang unbekannte Täter in einem Haltestellenhäuschen. Die Täter zerstörten hierbei mutwillig zwei Glasscheiben der Haltestelle. Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen mögliche Hinweise unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

