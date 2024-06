Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht Wochenende 14.-16.06.2024

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagmorgen wollte eine 90-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von einem Gelände einer ortsansässigen Autowerkstatt in Linz, Asbacher Straße, vorwärts ausparken. Irrtümlicherweise hatte sie jedoch den Rückwärtsgang eingelegt. Die Fahrerin fuhr quer über die Asbacher Straße und kollidierte hier mit einem Poller auf dem gegenüberliegenden Grundstück. Bei dem Versuch wieder nach vorne zu fahren gab sie anscheinend zu viel Gas, so dass der PKW wiederum quer über die Asbacher Straße zurück auf das Gelände der Autowerkstatt schoss und hier frontal in das geschlossene Rolltor der Autowerkstatt gelenkt wurde. Hierdurch wurde ein in der Halle abgestellter LKW ebenfalls beschädigt. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste kurzzeitig in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Gesamtschaden dürfte in einem hohen fünfstelligen Betrag liegen.

Zechbetrug / Körperverletzung / Sachbeschädigung Am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurde die Polizei in Linz zu Streitigkeiten in einer Gaststätte in Rheinbrohl gerufen. Nach Angaben des Wirtes habe ein 52-jähriger Gast im Beisein seines 23-jährigen Sohnes die Rechnung in Höhe von 48 EUR nicht begleichen wollen. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe sich dann ein weiterer Gast in den Streit eingemischt. Anschließend sollen Vater und Sohn gegenüber dem Gast handgreiflich geworden sein und diesem ins Gesicht geschlagen haben. Ebenfalls wurde bei der Auseinandersetzung das T-Shirt und die Armbanduhr des Geschädigten beschädigt. Durch die Schläge wurde der Gast leicht verletzt. Als Vater und Sohn schließlich die Gaststätte verließen, trat der Vater noch gegen das Heck eines geparkten PKW. Das Fahrzeug wurde hierdurch ebenfalls beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort waren die beiden Beschuldigten nicht mehr anwesend, jedoch namentlich bekannt. Gegen Beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei in Linz eine Schlägerei auf der Kirmes in Erpel gemeldet. Hintergrund war, dass ein männlicher Besucher gegenüber einem weiblichen Gast übergriffig geworden sein soll. Daraufhin stellte ein Freund der Besucherin den Mann zur Rede. In der Folge schlug dieser dem Freund ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Ein weiterer Besucher der Veranstaltung wollte den Streit schlichten und wurde von dem Aggressor ebenfalls ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 33-jährigen Mann aus Erpel handeln. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten der Polizei Linz von einem weiteren Besucher der Kirmes angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie vier Männer eine Kabeltrommel aus dem Kirmeszelt entwenden wollten. Als er die Personen ansprach, wurde er von einem Täter aus der Gruppe körperlich angegangen und am Hals leicht verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Tatverdächtigen dauern noch an. Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer: 02644-9430.

