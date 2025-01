Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivilfahnder nehmen gesuchten Mann fest

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (28. Januar) nahmen Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises einen wegen mehrerer Ordnungshaftbeschlüssen gesuchten Mann fest. Gegen 14:00 Uhr suchten die nicht uniformierten Beamten ein Mehrfamilienhaus in Troisdorf auf, in dem sich der gesuchte 36-Jährige aufhalten sollte. Die Zivilfahnder klingelten an der Wohnungstür, positionierten sich davor und gaben sich beim Erblicken des 36-Jährigen als Polizisten zu erkennen. Der Gesuchte versuchte sofort die Tür zu schließen, was durch die Beamten verhindert werden konnte. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Troisdorfer Widerstand, indem er einen Beamten gegen das Bein trat. Schließlich konnte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei beleidigte er die Polizisten. Verletzt wurde niemand.

Der 36-Jährige, gegen den mehrere Ordnungshaftbeschlüsse wegen Beleidigungs- und Bedrohungsdelikten vorlagen, wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er eine Haftstrafe von dreieinhalb Monaten verbüßen muss. Unter einer Ordnungshaft versteht man eine Maßnahme, die angewendet wird, um die Einhaltung gerichtlicher Anordnungen sicherzustellen. (Re)

