Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Autofahrer ignoriert Polizei - und baut Unfall

Recklinghausen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Dienstag - kurz vor Mitternacht - ein Autofahrer auf, der mit Schlangenlinien über die Castroper Straße in Recklinghausen fuhr. Der Fahrer sollte deshalb kontrolliert werden. Der ignorierte allerdings die Anhalte-Zeichen, gab stattdessen Gas und fuhr - mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und teils riskanten Manövern - in Richtung Herten davon. Die Polizisten fuhren hinterher. In Herten an der Straße In der Feige konnte kurz darauf das verunglückte Auto entdeckt werden. Der Fahrer versuchte noch wegzulaufen, konnte aber schnell gestellt werden. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige aus Gelsenkirchen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand außerdem vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Der 25-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch entsprechende Blutproben entnommen wurden. Bei dem Unfall wurden noch zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Gelsenkirchener gegen 0.05 Uhr zunächst gegen einen Sperrpfosten gestoßen, dann gegen einen geparkten Pkw geprallt, der wiederum gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben der Unfallanzeige, erwartet den Fahrer unter anderem eine Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (§315d StGB). Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

