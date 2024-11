Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte Täter haben an einem Hofladen an der Liesenfeldstraße mehrere Automaten aufgebrochen - und die Geldkassetten geleert. Auch im Hofladen selbst wurde eine Kasse mit Geld gestohlen. Um nicht beobachtet zur werden, wurden zuvor die Überwachungskameras ausgeschaltet. Die Tat passierte zwischen 20 Uhr am Montagabend und 7.45 Uhr am Dienstag.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht auf Dienstag wurde am Steinhof in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter verschaffen sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Es wurden sämtliche Räume und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Auf der Lindenstraße wurde am frühen Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 17.50 Uhr und 19 Uhr das Küchenfenster auf - und durchsuchten verschiedene Räume. Nach ersten Angaben wurde Schmuck gestohlen. Die Einbrecher flüchteten durch die Terrassentür.

Auf der Hermannstädter Straße sind unbekannte Täter am späten Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während die Bewohnerin schlief. Die Täter hebelten ein Fenster zum Garten auf und suchten nach Diebesgut. Gegen 23.25 Uhr wachte die Seniorin auf - und hörte verdächtige Geräusche. Als sie nachschaute, bemerkte sie den Einbruch. Die Täter waren inzwischen verschwunden. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

In der Nacht auf Dienstag wurde in einen Supermarkt auf dem Hoppenwall eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gegen 2.30 Uhr eine Notausgangstür auf und brachen dann im Kassenbereich die Zigarettenregale auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine größere Menge Tabakwaren.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

