Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrt unter Drogeneinfluss - Fahrer gestoppt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte am Dienstag einen Mann gestoppt, der mit seinem Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Gegen 15.30 Uhr hatte das Streifenteam Kontrollen an der Steyler Straße in Kaldenkirchen durchgeführt. Dabei war ihnen der 26-jährige Pole aufgefallen. Sie hielten sein Fahrzeug an, um die Kontrolle durchzuführen. Nachdem bestimmte Reaktionstests auffällig gewesen waren, schlug dann auch ein Schnelltest positiv auf Cannabis an. Der Mann räumte ein, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Er durfte nicht weiterfahren und musste zur Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an. /hei (83)

