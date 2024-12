Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht zwischen Limbach und Wörschweiler

Homburg (ots)

In der Nacht vom 13.12.2024 auf den 14.12.2024 kam es auf der L222 zwischen Limbach und Wörschweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam vermutlich ein Audi 80 in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Verkehrsschild und fuhr anschließend einige hundert Meter durch das dort befindliche Feld. Der unfallverursachende Pkw hat an der Unfallörtlichkeit einige Fahrzeugteile verloren. Anschließend hat er die Örtlichkeit verlassen, ohne die erforderlichen Angaben zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell