POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände der Uniklinik in Homburg

Homburg (ots) - Im Tatzeitraum vom 10.12.2024, 15:30 Uhr, bis 11.12.2024, 07:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in eine Post Filiale in der Hauptstraße in Homburg-Einöd eingebrochen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

