Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 09.12.2024, zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr, ereignete sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Tegeler Straße in Homburg. Hierbei versuchte ein unbekannter Täter die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Zudem versuchte der Täter eine Fensterscheibe einzuschlagen. Der Täter lies schließlich von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell