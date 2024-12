POL-HOM: Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg-Erbach

Mandelbachtal (ots) - Am Donnerstag, den 05.12.2024, gegen 06:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen in der Oberwürzbacher Straße in Mandelbachtal-Ommersheim, bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A1 kollidierte. An dem geparkten Pkw entsteht erheblicher Sachschaden. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug ...

