Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheiben eingeschlagen, Zeugen gesucht

Bad Salzungen/ Krayenberggemeinde/ Merkers (ots)

In der Zeit vom 25.10.2024 18:00 Uhr bis zum 26.10.2024 um 17:45 Uhr wurden in Merkers an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Eins der geschädigten Fahrzeuge stand in der Goethestraße geparkt. Mittels eines Steines wurde die hintere linke Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Bei der Tatausführung muss sich der Täter allerdings verletzt haben, da sich im Fahrzeuginnenraum überall Blut befand. Ebenfalls mit einem Stein wurde eine weitere Fahrzeugscheibe eines Pkw eingeschlagen, der geparkt in der Lengsfelder Straße 21 stand. Aus diesem Fahrzeug wurde nichts entwendet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat dienen nimmt die PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03595 5510 entgegen.

