LPI-SHL: hellblaues Moped S 50 entwendet

Bad Salzungen (ots) - Die Fahrzeugführerin eines PKW Daimler Benz beschädigte beim ausparken am 25.10.2024 gegen 14:00 Uhr den Zaun an einem Grundstück in Bad Salzungen in der August-Bebel-Straße. Die Frau stieg zwar aus und gab an sich um den Schaden zu kümmern, verließ die Unfallstelle dann jedoch ohne ihre Personalien beim Geschädigten zu hinterlassen. Da dieser sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges notiert ...

