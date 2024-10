Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Paketdiebstahl

Wasungen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten ein am 21.10.2024 in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Wasungen abgestelltes Paket, in dem sich ein Staubsauger im Wert von 180 Euro begfand.

