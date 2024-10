Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger wehrt sich gegen Fesselung an der Mal

Kaiserslautern (ots)

An der Mall in Kaiserslautern kam es am Samstagmorgen zu Widerstandshandlungen durch einen 24-Jährigen. Der junge Mann geriet vor Eintreffen der Beamten mit Passanten und einer Rettungswagenbesatzung in Streit. Als die hinzugerufene Streife hinzukam, verhielt er sich auch den Polizisten gegenüber aggressiv und aufbrausend. Um einen Angriff zu vermeiden, sollten ihm nach Androhung Handfesseln angelegt werden. Hiergegen sperrte sich der 24-Jährige und er wurde durch die Beamten zu Boden gebracht. Auf Grund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus nach Kaiserslautern gebracht. |bo

